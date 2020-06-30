شكرا لقرائتكم خبر عن رمزي صالح: جوزيه مدرب إنسان.. وطارق حامد الأفضل في مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أشاد رمزي صالح، حارس الأهلي السابق، بالبرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء مشيرًا إلى أنه يتمتع بشخصية رائعة، وقال صالح فى تصريحات تليفزيونية: "في إحدى مواجهات دوري أبطال أفريقيا كنا سنسافر إلى كينيا وهناك لا يعترفون بجواز السفر الفلسطيني".
وأضاف رمزي صالح: "جوزيه اجتمع بي قبل السفر وقال لي لن اصطحبك مع الفريق لأنني لا أرضى بأن تنتظر في المطار على احتمال الدخول إلى البلد أو لا".
وتابع حارس الاهلي السابق: "قلت لجوزيه يمكنك اصطحابي أنا فلسطيني ومعتاد على هذا الأمر ولكنه أصر على رأيه، وفي النهاية تم حل الأزمة وسافرت مع الفريق".
وتابع صالح: "طارق حامد كان يعيبه فى سموحة ارتكاب الأخطاء ضد اللاعبين ولكنه طور مستواه مع الزمالك، ويوجد لاعبين مميزين فى خط الوسط مثل نبيل عماد دونجا".
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