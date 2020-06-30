شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى لألعاب القوى يجتمع مع الاتحادات المحلية أسبوعيا لمناقشة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد الدولى لألعاب القوى عقد اجتماعات أسبوعية مع رؤساء الاتحادات المحلية للعبة، لمناقشة سبل عودة النشاط الدولى، وكذلك البطولات المحلية في كل دولة، منح التعليمات في إدارة البطولات.

كشف سيف شاهين رئيس اتحاد القوى عن أن الاتحاد الدولى يحرص على التواصل مع رؤساء الاتحادات المحلية بعقد جلسة من كل أسبوع لمناقشتنا فى التعليمات الخاصة بعودة النشاط على المستوى المحلى والدولى، ومنها التباعد بين اللاعبين سواء في التدريبات أو المنافسات.

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كان الاتحاد الدولى لألعاب القوى قرر تأجيل بطولة العالم التى كان مقررا إقامتها العام الجارى لتقام 2021، وقام الاتحاد الدولى بمخاطبة الاتحادات المحلية بتأجيل البطولة، والمقرر إقامتها فى كينيا لتقام العام المقبل، نظرا للظروف التى تمر بها مختلف دول العالم من تفشى فيروس كورونا .

وتلقى الاتحاد المصرى للعبة خطابا من الاتحاد الدولى يخطره بتأجيل البطولة، وهو ما يترتب عليه تغيير بعض خطط الإعداد، والتى كانت لبطولة العالم جزءا منها .

يذكر أن رئيس الاتحاد كشف أنه من المقرر أن يستأنف التدريبات 30 لاعباً ولاعبة، هم قوام المنتخب الوطنى، مقسمين إلى 13 اقتربوا من التأهل لأولمبياد طوكيو ويتم إعدادهم للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق ميدالية اولمبية، و17 اخرين هم الصف الثانى للمنتخب، والمقرر مشاركتهم فى البطولات الأفريقية خلال الأشهر المقبلة، كما قرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى والمقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة.