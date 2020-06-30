رئيس اللجنة الطبية : جميع الحالات التى اكتشفناها بالدوري بسيطة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه قبل التجمع لاستئناف الدوري العام سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين، وقال سلطان فى تصريحات تليفزيونية: "متابعة اللاعبين الطبية في الفترة المقبلة سيكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية"، والحالات التى تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها فى المنزل فقط".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه لابد من وصول نتائج مسحات كورونا قبل المباراة بساعات، متابعا" "تم التواصل مع كافة الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبي على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".

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وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ 24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".

واستطرد: "لدينا حرص على سرعة سحب العينات، وسحب النتائج قبل المباريات، وقد نضطر إلى تأجيل بعض المباريات في حالة تأخر ظهور النتائج".