محمد يوسف يعلق على قرار عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق للأهلي، أنه ضده فكرة ابعاد اي لاعب عن تدريبات الفريق حتى لو يكن له دور، مشيرا إلى أن يجبه ان يظل جميع اللاعبين على اتم استعداد لاشراكهم في اي وقت لو تطلب الأمر ذلك.

وقال يوسف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ابعاد صلاح جمعة عن تدريبات الأهلي لم يكن له فائدة، وكان يجب ان يظل دائما مع باقي اللاعبين فربما يحتاجه المدرب في أي وقت".

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وأضاف، أن عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي قرار موفق من فايلر، وربما تكون فرصة له ليثبت بأحقيته في التواجد بتشكيل الفريق".

وأوضح، أن صالج جمعة يجب عليه استغلال هذه الفرصة فلا يزال أمامه عدة أسابيع قبل استئناف الدوري وربما لو استغل تلك الفترة لاصبح بين التشكيل الأساسي لفايلر.

واشار إلى أن من السهل عودة صالح جمعة لمستواه لانه لاعب مهاري وموهوب وزكي وله رؤية داخل الملعب، ويستطيع استثمار جهده حتى لو كان الجانب البدني لديه أقل من باقي اللاعبين .