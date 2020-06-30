ملف الإثنين..حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك..ورسالة كلوب لجماهير ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 29 يونيو 2020.
رسالة كلوب لجماهير ليفربول بسبب "الاحتفالات"
بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك
حمادة أنور يتحدث عن الصفقة الأهم للزمالك
طبية اتحاد الكرة توضح.. متى تؤجل مباريات الدوري المصري؟
طبية اتحاد الكرة توضح.. متى تؤجل مباريات الدوري المصري؟
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رسميًا.. آرتور يرحل من برشلونة إلى يوفنتوس
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