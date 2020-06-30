بسبب ما يمس كرامة النادي.. تأجيل جديد لاجتماع الزمالك الطارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت قناة الزمالك أن الاجتماع الطارئ للمجلس إدارة النادي تم تأجيله 24 ساعة جديدة، ليقام يوم الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء.

وكان الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك من المقرر عقده يوم الأحد، ثم تأجل 48 ساعة ليقام يوم الثلاثاء.

لكن الاجتماع تأجًّل من جديد ليتم انعاقده يوم الأربعاء، في موعد نهائي وفقا لما أعلنته قناة الزمالك.

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وكشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في بيان يوم السبت الماضي أن الاجتماع سيناقش أمرا خطير يمس كرامة النادي، وسيتم إصدار القرارت المناسبة للرد على ما تم وصفه بـ"المهزلة غير المسبوقة".

من جانبه، أكد مرتضى تأجيل الاجتماع عبر منشور على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الزمالك عبر موقعه الرسمي: "يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور اجتماعا مهما في الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل والمؤجل من يوم الأحد الماضي، من أجل مناقشة المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة نادي الزمالك وكرامة مجلس إدارته وأعضاء جمعيته العمومية وجماهيره الغفيرة العظيمة".