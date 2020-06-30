لاعب الأهلي السابق: التعامل مع عاشور لم يكن احترافيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عبد الحميد حسن لاعب النادي الأهلي السابق، أن تعامل نادي القلعة الحمراء مع ملف حسام عاشور لاعب الفريق، لم يكن احترافي، مشيراً إلى أن أحمد فتحي اختار الأصح بالنسبة له بعد الانتقال إلى بيراميدز.

وقال حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "أي لاعب يأخذ قرار يتحمله والأهلي طبق مبادئه مع عبد الله السعيد، والرئاسة الشرفية للأهلي يجب أن تكون بموافقة من الجمعية العمومية للنادي".

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وأضاف: "تعامل الأهلي مع حسام عاشور لم يكن احترافي منذ البداية، هو كان ينتظر أن تجلس معه لتجديد عقده وفجأة تقول له أننا سنستغنى عنك".

وتابع عبد الحميد حسن: "حسام عاشور اخطأ بالطبع، ويستاهل الذي حدث له، ولا يصح ما قام بفعله بأنه ينحاز لطرف يوجد معه حرب، ولم استغرب من قرار الأهلي، ولكن استغرب كيف فعلت ذلك مع عاشور ولم تقوم بعمل ذلك مع الشخص الذي انحاز له".

واختتم عبد الحميد حسن تصريحاته: "أحمد فتحي لاعب احترافي، ورأى أن الأصح إنه يذهب لبيراميدز ويأخذ عرض مادي جيد، والأهلي تعامل معه بشكل جيد".