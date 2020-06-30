خيتافي يعود لمطاردة التأهل لدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):
استعاد خيتافي نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم وعاد للمطاردة على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الثمين 2 / 1 على ريال سوسييداد اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.
ورفع خيتافي رصيده إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول المسابقة بفارق نقطتين خلف أشبيلية فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 47 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.
وأنهى خيتافي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خايمي ماتا من ضربة جزاء في الدقيقة 20 .
وفي الشوط الثاني ، سجل البلجيكي عدنان يانوزاي هدف التعادل لسوسييداد في الدقيقة 55 قبل أن يحرز ماتا الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 83 ليقود خيتافي إلى الفوز الثمين والمتأخر.
والفوز هو الأول لخيتافي بعد أربعة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.
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