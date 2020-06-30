بيراميدز يكشف حقيقة انتقال "دونجا" للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أنه لم ولن يحدث أى تخفيض في عقود فريق الكرة بالنادي، ولا يزال يحافظ النادي على القيمة التي حددها لكل لاعب.
وقال بسيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن التجديد مع على جبر لم يستغرق سوى 48 ساعة، وجاء القرار لان اللاعب قيمة كبيرة للفريق داخل وخارج الملعب ومن أفضل المدافعين خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأوضح، أن بيراميدز تفاجأ بأنباء انتقال اللاعب نبيل دونجا للزمالك، والنادي لم يتلق أي عروض من القلعة البيضاء لانتقال اللاعب لها كما يردد البعض.
وأشار إلى أن اللاعب جدد تعاقده مع بيراميدز منذ 5 أشهر لمدة خمسة أعوام قادمة، متعجبا من أنباء الاستغناء عنه بعد فترة قصيرة من التجديد معه.
وتابع:" كيف بعد التجديد لدونجا بـ 4 أشهر افكر في بيعه لاي نادي؟، خرجت العديد من الأخبار عن انتقال السعيد وأنتوي ودونجا وعمر جابر وكل هذا غير صحيح".
وأكد أن أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق هو الأول في مصر حاليا رغم اعتراض البعض على هذ الرأي، لكنه واجه صعوبة مؤخرا بسبب الاصابة لكنه ف مستواه يظل الأفضل في مصر.
وأتم تصريحاته:" الجهاز الفني لبيراميدز لم يحدد احتياجاته للموسم المقبل حتى الآن، ونننتظر اجتماع اتحاد الكرة الخميس المقبل للاعلان خطة استئناف الدوري".
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