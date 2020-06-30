إنبي: الأهلي لم يفاوضنا لضم أسامة جلال.. ولدينا 3 إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد زكريا السيد رئيس نادي إنبي، أن النادي قرر تأجيل النظر في العروض المقدمة لأسامة جلال لاعب الفريق، بسبب احتياج حلمي طولان له خلال الموسم الحالي.

وقال رئيس إنبي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار": "المسحات أثبتت إصابة 3 لاعبين بفيروس كورونا، والأعراض عليهم خفيفة وهم في صحة جيدة".

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وأضاف زكريا السيد: "أسامة جلال في حسابات حلمي طولان للموسم الحالي، وسيتم تأجيل النظر في أي عروض ستقدم له بعد الموسم الحالي".

وتابع: "الأهلي لم يتحدث معنا حول ضم أسامة جلال، سبق لهم التحدث معنا حوله ولكننا أنهينا الأمر، ولم نحدد سعر له إلا إذا وصل عرضاً رسمياً ولم نناقش ذلك لأنه لا يوجد عروض".

واختتم السيد تصريحاته: "محمد شريف لم يبلغنا برغبته في العودة للأهلي، ويسعدنا استمراره خلال الموسم الحالي والقادم أيضاً، وإذا قام الأهلي بعرض شريف للإعارة، سنكون حاضرين بقوة لكي يبقى معنا".