بيرنلي ينتزع فوزا ثمينا على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ): انتزع بيرنلي انتصارا ثمينا 1 / صفر على مضيفه كريستال بالاس اليوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ورفع بيرنلي رصيده إلى 45 نقطة ليقفز إلى المركز الثامن مؤقتا بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة وتراجع للمركز الحادي عشر. وعزز بيرنلي بهذا فرصه في المنافسة على حجز مقعد بمسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. Advertisements وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع بن ميي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 . وأهدر كل من جاري كاهيل وماكس ماير نجمي كريستال بالاس فرصة التعادل فيما تبقى من الشوط الأول. وحافظ بيرنلي بهذه النتيجة على نظافة شباكه في 13 مباراة بالموسم الحالي ليكون رقما قياسيا للنادي. ويحتل بيرنلي المركز الثاني خلف ليفربول في قائمة أكثر الفرق حفاظا على نظافة شباكها في مباريات الموسم الحالي.

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