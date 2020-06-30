طبية اتحاد الكرة توضح.. متى تؤجل مباريات الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - احمد شريف:
أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري، أن نسبة الإصابات بين لاعبي أندية دوري WE المصري ضعيفة ولا تدعو للقلق أو إتخاذ أي إجراء بشأن المسابقة.
وأشار سلطان في تصريحات عبر قناة TEN إلى أن جميع الحالات المكتشفة في الأندية المصرية بسيطة، لافتًا إلى أن تأجيل أي لقاء في الدوري سيكون في حالة واحدة فقط.
وقال سلطان: "نسبة الإصابات بفيروس كورونا في الأندية مقبولة، بل أنني أراها ضعيفة، هناك أندية لا يوجد بها أي إصابات وحتى التي يتواجد بها فالعدد قليل ولا مشكلة به".
وأكمل: "الحالات التي تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها منزليًا ومتابعتها، يمكن أن نقول أن العدد وصل إلى حد الخطورة عندما يصبح الفريق غير قادر على اللعب".
وأوضح: "مثلًا لو الفريق مكون من 25 لاعب بهم 4 أو 5 مصابين بكورونا فلا مشكلة، من الممكن أن يتم استبدالهم وقتها ولعب المباريات بشكل طبيعي".
واختتم: "تأجيل أي مباراة في الدوري سيكون إذا لم تصلنا نتيجة التحاليل الخاصة باللاعبين وطاقم الحكام لأي سبب من الأسباب، أما غير ذلك فلن يحدث".
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