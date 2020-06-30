الأربعاء.. اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور عقد اجتماع طارئ يوم الاربعاء القادم لاتخاذ قرارات في المهزلة غير المسبوقة التي تمس كرامة الزمالك. وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مساء يوم الأحد مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة. وكان رئيس الزمالك أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن الانتهاء من بعض المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء ووصفها بالمفاجأة لأعضاء النادي. المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء ووصفها بالمفاجأة لأعضاء النادي. وتم التطرق في الجلسة للحديث عن المنشت الجديدة وهي صالات الكاراتيه والجودو وتطوير 5 ملاعب للناشئين قدم ويد وصالات لكرة السله والطائرة اليد ومسجد جديد علي 1200 متر تم الانتهاء منهم وتم تحديد موعد لافتتاحهم خلال الايام المقبلة.

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