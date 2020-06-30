إبراهيم سعيد يكشف السبب وراء عدم مشاركته مع إيفرتون أمام ليفربول

كشف إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، السبب وراء عدم مشاركته مع ناديه السابق إيفرتون في مباراته أمام ليفربول.
وقال سعيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تن، "لولاصبغة شعري باللون الأحمر لحصلت على فرصة المشاركة مع إيفرتون فى مباراة ليفربول".
وأضاف "تجربتي مع إيفرتون على الرغم من أنها قصيرةإلا أنها صنعت ليا إسم كبير، وطريقة اللعب فى الدوري الإنجليزي تطورت كثيرًا عن الماضي".
وأتم "علاقتي بجماهير إيفرتون جيدة حتي الآن، واللعب فى الدوري الإنجليزي فى بداية الألفية كان صعب للغاية، ولم أحصل على فرصتي مع الفريق الإنجليزي".
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