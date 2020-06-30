وزارة الرياضة تُطلق المهرجان الأول للطائرات الورقية في احتفالات 30 يونيو

في إطار مشاركة وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي في احتفالات 30 يونيو ودعم المشروعات القومية للدولة، أعلنت الوزارة إنطلاق المهرجان الأول للطائرات الورقية وذلك بمركز شباب الأسمرات بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ويشارك الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني في الاحتفالية ، كما سيتم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي في إطار الإلتزام بخطة الدولة وتوجيهات الحكومة لمواجهة المهرجان الأول للطائرات الورقية وذلك بمركز شباب الأسمرات بمحافظة القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.ويشارك الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني في الاحتفالية ، كما سيتم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي في إطار الإلتزام بخطة الدولة وتوجيهات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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