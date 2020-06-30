اتحاد الرياضة للجميع يقرر دعم الهيئات المتفاعلة في أنشطته

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع عقب إجتماع مجلس الادارة برئاسة الدكتور عماد البناني، دعم الهيئات الأعضاء المتفاعلين في انشطة الاتحاد بأدوات ممارسة

وذلك في اطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بعودة النشاط الرياضي علي ان يتم تكليف الهيئات الاعضاء بالإلتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في اطار خطة الدولة لمواجهة فيروس بأدوات ممارسة الرياضة وتوفير الملابس اللازمة علي مستوي الجمهورية من اسوان الي الاسكندرية وسيناء.وذلك في اطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بعودة النشاط الرياضي علي ان يتم تكليف الهيئات الاعضاء بالإلتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في اطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا

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