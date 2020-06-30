كشف الإعلامي سيف زاهر، موعد استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.
وقال زاهر خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " على مسؤوليتي الشخصية الدوري سينطلق يوم 7 أغسطس المقبل".
وأضاف " سيبدأ الدوري بالمؤجلات، وستكون المباريات بشكل تدريجي كل أربع أيام ثم يتم ضغط المباريات كل ثلاث أيام".
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق،
وتطرق سيف زاهر إلى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، حيث أكد أن الاتحادالدولي لكرة القدم "فيفا" سيرسل خطابًا لاتحاد الكرة المصري، بشأن مدة انتخابات الاتحاد.
وأوضح زاهر " فيفا سيخاطب اتحاد الكرة لتكون مدى الانتخابات كل أربع سنوات".
وواصل " سيتدخل رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، بإرسال خطاب للفيفا بأن الانتخابات كل أربع سنوات تتنافى مع القوانين المصرية ولازلنا نوقف أوضاعنا، ونحتاج لانتخابات لمدة عام".
وتابع " سيرسل فيفا خطابًا جديدًا بأن تقام الانتخابات لمدة عام واحد".
كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر: علي مسؤوليتي 7 أغسطس موعد انطلاق الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.