سيف زاهر: علي مسؤوليتي 7 أغسطس موعد انطلاق الدوري

كشف الإعلامي سيف زاهر، موعد استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وقال زاهر خلال برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " على مسؤوليتي الشخصية الدوري سينطلق يوم 7 أغسطس المقبل".

وأضاف " سيبدأ الدوري بالمؤجلات، وستكون المباريات بشكل تدريجي كل أربع أيام ثم يتم ضغط المباريات كل ثلاث أيام".

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق،

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أن هناك جلسة خلال الأيام المقبلة ستجمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، مع عدد من رؤساء الأندية لحل الأزمات الخاصة بأنديتهم.

وتطرق سيف زاهر إلى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، حيث أكد أن الاتحاد

الدولي لكرة القدم "فيفا" سيرسل خطابًا لاتحاد الكرة المصري، بشأن مدة انتخابات الاتحاد.

وأوضح زاهر " فيفا سيخاطب اتحاد الكرة لتكون مدى الانتخابات كل أربع سنوات".

وواصل " سيتدخل رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، بإرسال خطاب للفيفا بأن الانتخابات كل أربع سنوات تتنافى مع القوانين المصرية ولازلنا نوقف أوضاعنا، ونحتاج لانتخابات لمدة عام".

وتابع " سيرسل فيفا خطابًا جديدًا بأن تقام الانتخابات لمدة عام واحد".