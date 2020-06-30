وليد هويدي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مصر المقاصة

كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع ناديه بشأن الحصول على خدمات محمد إبراهيم لاعب النادي الفيومي.

وقال هويدي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون

تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " النادي الأهلي لم يتواصل معنا بشأن محمد إبراهيم، ولكن قد يكون مسؤولي الأهلي تواصلوا مع اللاعب".

وأضاف " لاعبو مصر المقاصة حصلوا على جزء من مستحقاتهم المالية،

وهم يقدرون الوضع المالي الصعب الذي يعيشه النادي في المرحلة الحالية".

كما نفى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، ما تردد عن رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم إيهاب جلال بتولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز.

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وقال هويدي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون

تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " تربطني علاقة صداقة قوية مع إيهاب جلال، وهو أكد لي أنه لم يتلق أي مفاوضات من جانب نادي بيراميدز".

وأضاف " إيهاب جلال أخبرنا بأنه تلقى مفاوضات من نادي بيراميدز حينما كان مدربًا للنادي المصري البورسعيدي".

وأوضح " إيهاب جلال مستمر في عقده مع مصر المقاصة، حتى نهاية الموسم، وهناك اتفاق على استمراره مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي".

وأتم مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة تصريحاته "نتيجة عينات المسحات الخاصة بلاعبي مصر المقاصة جميعها جاءت سلبية".