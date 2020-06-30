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وليد هويدي ينفي رحيل إيهاب جلال عن تدريب مصر المقاصة

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نفى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، ما تردد عن رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

 

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم إيهاب جلال بتولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز.

 

وقال هويدي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون

تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " تربطني علاقة صداقة قوية مع إيهاب جلال، وهو أكد لي أنه لم يتلق أي مفاوضات من جانب نادي بيراميدز".

 

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وأضاف " إيهاب جلال أخبرنا بأنه

تلقى مفاوضات من نادي بيراميدز حينما كان مدربًا للنادي المصري البورسعيدي".

 

وأوضح " إيهاب جلال مستمر في عقده مع مصر المقاصة، حتى نهاية الموسم، وهناك اتفاق على استمراره مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي".

 

وأتم مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة تصريحاته "نتيجة عينات المسحات الخاصة بلاعبي مصر المقاصة جميعها جاءت سلبية".

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