طارق العشري : اتفقنا مع اللجنة الخماسية على خوض مباراة 4 أيام في الدوري

كشف طارق العشري المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربين الفريق، بشأن بحث استكمال مسابقة الدوري للموسم الحالي. وقال العشري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، " الجنة الخماسية أكدت خلال اجتماعها مع المدربين، أن قرار عودة الدوري نهائي ولا رجوع فيه". " الجنة الخماسية أكدت خلال اجتماعها مع المدربين، أن قرار عودة الدوري نهائي ولا رجوع فيه". وأضاف "رفضنا خوض مباراة كل 3 أيام لأن اللاعب المصري Advertisements لن يتحمل بدنيًا ضغط المباريات". لن يتحمل بدنيًا ضغط المباريات". وأردف " اتفقنا على خوض مباراة كل 4 أيام وتقليص المدة بعد الجولة الخامسة من العودة". وتطرق العشري في حديثه عن نتائج وفحوصات لاعبي النادي المصري ضد فيروس كورونا، حيث علق " نتائج المسحات الاول والثانية للاعبي المصرية جميعها سلبية".

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