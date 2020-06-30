إبراهيم فايق : الزمالك تعاقد مع نبيل دونجا لـ 5 مواسم

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن نادي الزمالك تعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز. وأضاف فايق خلال برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، أن دونجا تنازل عن أربعة مليون جنيه من أجل الانضمام لنادي الزمالك. سبورتس، اليوم الاثنين، أن دونجا تنازل عن أربعة مليون جنيه من أجل الانضمام لنادي الزمالك. وأردف أن نبيل دونجا وقع Advertisements لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل. لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل. وأعلنت قناة نادي الزمالك، أمس الأحد، أن مجلس إدارة النادي أنهى صفقة من العيار الثقيل. وفي سياق متصل جدد نادي بيراميدز عقد مدافعه علي جبر حتى صيف 2024.

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