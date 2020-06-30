بيرنلي يقترب من التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي

طرق بيرنلي باب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بصعوده إلى المركز الثامن بفارق الأهداف عن توتنهام بفوزه الثمين خارج ملعبه على كريستال بالاس بهدف وحيد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الاثنين.



ورفع بيرنلي رصيده إلى 45 نقطة متساويا مع توتنهام الذي لعب مباراة اأقل يخوضها الخميس خارج ملعبه ضد شيفيلد يونايتد. أمام بالاس فيحتل المركز الحادي عشر مع 42 نقطة.



وسجل بيرنلي رقماً قياسياً له من خلال احتفاظه بنظافة شباكه في 13 مباراة هذا الموسم أي في المركز الثاني وراء ليفربول (14) الذي توج بطلاً للمرة الاولى منذ 30 عاما الخميس الماضي.



وكان بيرنلي على بعد نقطتين من منطقة الخطر في كانون الثاني/يناير لكن نتائجه تحسنت بعد ذلك ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت امام مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات.



وسجل بن مي هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية قوية فشل حارس بالاس الاسباني فيسنتي غوياتا في التعامل معها (62).



وسنحت فرصة امام بالاس لمعادلة الارقام لكن حارس بيرنلي نيك بوب تصدى لمحاولة المدافع المخضرم غاري كايهيل اواخر المباراة.





المصدر: فرانس برس

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