رياضة | سيتين: أنتظر هدايا ريال مدريد وخلافي مع ميسي طبيعي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيتين: أنتظر هدايا ريال مدريد وخلافي مع ميسي طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين لاعبي البارسا وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكذلك الصراع مع ريال مدريد على لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

تصريحات كيكي ستيين

وقال سيتين في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أتلتيكو مدريد بالجولة 33 من بطولة الدوري الاسباني: "اجتماع غرفة الملابس؟ لدينا اجتماعات كثيرة".

وتابع كيكي: "بالأمس تحدثنا عن العديد من المواضيع لكن ركزنا على كرة القدم وما يجب القيام به بشكل أفضل".

Advertisements

وأضاف: "في البداية نتفوق لكن لا نترجم ذلك إلى أهداف وهذا يولد التوتر ويسبب لنا الإحباط وهذا أمر طبيعي، يمكن أن يتغير ذلك بمجرد تحقيق انتصار أكثر مرونة".

وعن خلافه مع ميسي أوضح كيكي: "الأمر ليس أكثر صعوبة، هناك دائمًا خلافات، ففي حياة كل شخص طريقته الخاصة في رؤية الأشياء، من الطبيعي وجود خلافات، أنا لم أكن لاعبًا سهلاً أيضًا، الفكرة العامة هي التي تهم، التواصل جيد بيننا".

وواصل مدرب برشلونة: "علينا جميعًا أن نتخلى عن جزء من أنفسنا بما في ذلك لاعبي كرة القدم من أجل الفريق، يجب عليك التضحية بأشياء شخصية معينة لصالح الفريق، وسيمنحنا ذلك النصر في معظم الوقت".

وعن الصراع مع ريال مدريد: "ريال مدريد؟ يمكننا أن نتحكم في ما يخصنا، والتحسن كي لا يتكرر ذلك مرة أخرى، نأمل أن يمنحنا المنافس بعض الهدايا، لكن عليك أن تفكر في نفسك أولاً".

وأتم كيكي ستيين: "عدم الفوز يجعل الحسابات صعبة، ما علينا القيام به هو محاولة الفوز في كل مباراة".