رياضة | تعليق ناري من عبد الحميد حسن على أزمة حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من عبد الحميد حسن على أزمة حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن توجيه الشكر لحسام عاشور، لاعب وقائد وسط القلعة الحمراء.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يتعامل مع حسام عاشور باحترافية في بداية الأمر ولكن اللاعب أخطأ بعد ذلك"

وأوضح : "عاشور أخطأ والمجلس طبق مبادئ النادي بتوجيه الشكر له بعد الفيديوهات"

Advertisements

على جانب آخر، شدد ميدو: "استغربت من عدم تواصل اي عضو معي خلال وعكتي الصحية الأخيرة وكنت ادعم المجلس مؤخرا، ولم أحسم موقفي بشأن دعم مجلس الخطيب أو المنافس له حتى الآن".

وعلق عبدالحميد حسن، على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بعد توقيعه للزمالك خلال تواجده في صفوف الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي طبق مبادئه على عبد الله السعيد والقرار الذي اتخذه المجلس طبقا لمبادئ القلعة الحمراء".

وفي سياق آخر، تابع نجم الأهلي السابق: "الخطيب اسطورة في الأهلي واعتقد أنه لو كان خارج الأهلي مكنش عمل التاريخ الكبير ده".