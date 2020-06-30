رياضة | مفاجأة غريبة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة غريبة.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي مانشستر يونايتد مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق برايتون وعينه على الثلاثاء نقاط، ولكن ثنائي هجوم الفريق ماركوس راشفورد وانتوني مارسيال يرغبان في التسجيل من أجل المنافسة على لقب هداف البريميرليج.

ويحتل جيمي فاردي جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدف، بينما يأتي داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون مفاجأة الترتيب في المركز الثاني برصيد 18 هدف.

ويأتي جدول هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- جيمي فاردي 19 هدف.

2- داني إنجز 18 هدف.

3- بيير إيميريك أوباميانج 17 هدف.

4- محمد صلاح 17 هدف.

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5- سيرجيو أجويرو 16 هدف.

6- ساديو ماني 15 هدف.

7- راؤول خيمينيز 15 هدف.

8- ماركس راشفورد 14 هدف.

9- أنتوني مارسيال 14 هدف.

10- دومينيك كالفيرت لوين 13 هدف.

11- تامي أبراهام 13 هدف.