رياضة | إبراهيم سعيد يكشف سبب عدم مشاركته مع إيفرتون أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد يكشف سبب عدم مشاركته مع إيفرتون أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن علاقته مع نادي إيفرتون جيدة للغاية حتى الآن، مشددًا على أنهم يتذكرونه حتي الآن تجربته القصيرة فى الدوري الإنجليزي.

وقال إبراهيم سعيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "علاقتي بجماهير إيفرتون جيدة حتي الآن، واللعب فى الدوري الإنجليزي فى بداية الألفية كان صعب للغاية، ولم أحصل على فرصتي مع الفريق الإنجليزي".

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وأضاف: "تجربتي مع إيفرتون على الرغم من أنها قصيرة إلا أنها صنعت ليا إسم كبير، وطريقة اللعب فى الدوري الإنجليزي تطورت كثيرًا عن الماضي".

وتابع: "لولا صبغة شعري باللون الأحمر لحصلت على فرصة المشاركة مع إيفرتون فى مباراة ليفربول".