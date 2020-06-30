رياضة | رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يكشف عن الإجراءات الطبية لإقامة مباريات الدوري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يكشف عن الإجراءات الطبية لإقامة مباريات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه لابد من وصول نتائج مسحات كورونا قبل المباراة بساعات.

وقال سلطان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten: " تم التواصل مع كافة الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبي على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".

وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ 24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".

وأكمل : "لدينا حرص على سرعة سحب العينات، وسحب النتائج قبل المباريات، وقد نضطر إلى تأجيل بعض المباريات في حالة تأخر ظهور النتائج".