رياضة | بنزيما يتفوق على صلاح وميسي ورونالدو في التشيرنجيتو للكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بنزيما يتفوق على صلاح وميسي ورونالدو في التشيرنجيتو للكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني تفوق على كلا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني في الاستفتاء الذي أجراه برنامج التشيرنجيتو الإسباني "من يستحق التتويج بالكرة الذهبية للموسم الحالي؟"

وقام برنامج التشيرنجيتو التلفزيوني الإسباني الشهير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر مخاطبًا الجمهور بنشر استفتاء، قال فيه:" لمن تهدى جائزة الكرة الذهبية؟".

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وشارك في استفتاء البرنامج الإسباني 76.849 شخص من مختلف أنحاء دول العالم، حيث احتل الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني المركز الأول في تصويت الجمهور متفوقًا على بقية المنافسين بنسبة 49.3% من إجمالي أعداد التصويت.

واحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني المركز الثاني بنسبة تصويت بلغت 33.6%.

في حين جاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث بنسبة تصويت بلغت 12.5% في حين احتل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الرابع بنسبة تصويت بلغت 4.7%.