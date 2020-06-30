رياضة | موعد عودة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد عودة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم أندية الدوري المصري خلال الفترة الحالية بعمل مسحات للكشف عن فيروس كورونا من أجل الاستعداد للعودة لإستئناف الموسم بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر.

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن بطولة الدوري ستعود فى شهر أغسطس وستبدأ بالمباريات المؤجلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الدوري يعود بالمؤجلات 7 و8 أغسطس، وهو الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري، واستئناف المباريات 11 و 12 أغسطس".

وأضاف: "اجتماع الاتحاد الأفريقي غدا سيحدد بشكل كبير مواعيد المباريات إلى جانب الأجندة الدولية".