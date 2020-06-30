رياضة | أول تعليق من عماد النحاس على مفاوضات بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عماد النحاس على مفاوضات بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة فريق بيراميدز فى التعاقد مع مدير فنى جديد بدلًا من الكرواتى انتى تشاتشيتش لقيادة الفريق السماوي .

وعلق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة انتقاله لتدريب فريق نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.

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وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بيراميدز لم يتفاوض معي سواء رسميًا أو شفهيًا"

وتابع: "أحترم تعاقدي مع نادي المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع ذئاب الجبل"

وأتم: "المسحات الطبية أثبتت سلامة جميع اللاعبين في المقاولون العرب".