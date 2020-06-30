رياضة | الزمالك: تجديد عقد كارتيرون الصفقة الأهم والسعيد لاعب يتمناه أي فريق

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك: تجديد عقد كارتيرون الصفقة الأهم والسعيد لاعب يتمناه أي فريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، يعد الصفقة الأهم للنادي هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"مجلس الإدارة نجح في تجديد عقد المدرب الفرنسي وهو أمر مميز للغاية بعد النجاحات التي حققها المدرب".

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وتابع :"باب التفاوض والتعاقد مع صفقات جديدة لا يزال مفتوحًا، نقوم بالتعاقد مع اللاعبين بناءًا على وجهة نظر المدير الفني واحتياجات الفريق".

وواصل :"اللاعب الذي أتمنى ضمه هو عبد الله السعيد لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة وقدرات فنية رائعة".

وأكمل :"لا أحد يختلف على قدرات عبد الله السعيد، وهدفنا دائمًا هو تحقيق تطلعات ورغبات الجهاز الفني".