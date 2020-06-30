رياضة | البطاقة الأوروبية تداعب بيرنلي بعد الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر البطاقة الأوروبية تداعب بيرنلي بعد الفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي بيرنلي فوزا ثمينا على نظيره كريستال بالاس بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليطرق باب الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 45 نقطة متساويا مع توتنهام الذي لعب مباراة اأقل يخوضها الخميس خارج ملعبه ضد شيفيلد يونايتد. أمام بالاس فيحتل المركز الحادي عشر مع 42 نقطة.

وسجل بيرنلي رقماً قياسياً له من خلال احتفاظه بنظافة شباكه في 13 مباراة هذا الموسم أي في المركز الثاني وراء ليفربول (14) الذي توج بطلاً للمرة الاولى منذ 30 عاما الخميس الماضي.

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وكان بيرنلي على بعد نقطتين من منطقة الخطر في كانون الثاني/يناير لكن نتائجه تحسنت بعد ذلك ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت امام مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات.

وسجل بن مي هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية قوية فشل حارس بالاس الاسباني فيسنتي غوياتا في التعامل معها (62).

وسنحت فرصة امام بالاس لمعادلة الارقام لكن حارس بيرنلي نيك بوب تصدى لمحاولة المدافع المخضرم غاري كايهيل اواخر المباراة.