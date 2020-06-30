رياضة | عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - الخطيب يطلب بقاء نجم الأهلي ويرفض رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي المهاجم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والمعار لفريق الاتفاق السعودي لحسم مصيره مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأكد الإعلامي محمد فاروق، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يريد استمرار المغربي وليد أزارو، المعار إلى الاتفاق السعودي حتي نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الخطيب وراء استمرار أزارو فى الأهلي على الرغم من عدم رغبة فايلر فى استمراره ولكن فى النهاية لن يكون هناك أزمة وسيستمر المغربي داخل صفوف القلعة الحمراء".

وأضاف: "أرقام أزارو فى أخر موسمين جيدة للغاية فى ظل عدم وجود مهاجمين على مستوي عالي خلال الفترة الحالية".