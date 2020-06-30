رياضة | إنبي يكشف حقيقة طلب التعاقد مع نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يكشف حقيقة طلب التعاقد مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج محمد عنتر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسابات المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية.

كشف زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، حقيقة دخول النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات محمد عنتر، جناح نادي الزمالك.

وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نفاوض الزمالك من أجل الحصول على محمد عنتر، وذلك لا يمنع أنه لاعب جيد ولكننا لم نفاوضه"

وعن حقيقة توجيه الشكر لامام محمدين، شدد رئيس إنبي: "إمام محمدين صاحب فضل كبير وإنجازات كثيرة للنادي البترولي لذلك فهو مستمر معنا رغم بلوغه سن التعاقد بسبب خبراته العريقة"