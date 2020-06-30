رياضة | إنبي يطلب تمديد إعارة نجم الأهلي.. ويكشف حقيقة مفاوضات الأحمر لضم "جلال"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنبي يطلب تمديد إعارة نجم الأهلي.. ويكشف حقيقة مفاوضات الأحمر لضم "جلال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع أسامة جلال مدافع نادى إنبي والمنتخب الأولمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

قال زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي.

وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه ولكن بشرط تلقي عرض جيد ومميز ومناسب لامكانياته"

وفي سياق آخر، أوضح رئيس إنبي: "محمد شريف لاعب مميز وطلبنا من الأهلي رسميا تجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد"