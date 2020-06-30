رياضة | هل يضم المقاولون صالح جمعة؟.. النحاس يُجيب

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هل يضم المقاولون صالح جمعة؟.. النحاس يُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس للتعاقد مع صفقات قوية خلال الفترة المقبلة للتواجد فى المربع الذهبي ببطولة الدوري المصري .

وقال عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه لا يمانع في التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، مشيرا إلى أنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق.

وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نناقش أسماء اللاعبين المرشحين للانتقال للمقاولون العرب، وكل لاعبي الأهلي مميزين والتعاقد مع أي لاعب منهم إضافة للمقاولون العرب".

وعن طاهر محمد طاهر والذي اقترب من الانتقال إلى صفوف الأهلي قال، : "طاهر لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة للمقاولون العرب، ولن أقف أمام مستقبله سواء في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي".