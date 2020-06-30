رياضة | نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يحقق حلم فايلر الذي طال انتظاره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر صالح جمعة لاعب المارد الأحمر، التخلي عن قميص الأهلي بعد خروجه عن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ بداية الموسم الجاري.

ورفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقاء صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، في صفوف القلعة الحمراء، في الموسم المقبل.

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وينتظر الأهلي، وصول عروض رسمية لبيع صالح جمعة، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفض فايلر بقاء اللاعب ومنحه فرصة أخري.

وتمسك رينيه فايلر، بموقف اتجاة صالح جمعة، ورفض محاولات لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح، في بقاء اللاعب ومنحه فرصة أخري مع الأهلي.

وينتظر صالح جمعة، عروض من البرتغال والسعودية في الفترة المقبلة، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رفضه العروض المحلية.