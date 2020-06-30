رياضة | مدرب أتلتيكو مدريد يرفض الحديث عن أزمات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب أتلتيكو مدريد يرفض الحديث عن أزمات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد على ما يدور داخل برشلونة قبل موقعة ملعب الكامب نو غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني، خلال المؤتمر: "أزمات برشلونة؟ لن أتحدث عن غرف تبديل ملابس الفرق الأخرى، بل فريقي فقط".

وأضاف: "أسعى لحماية اللاعبين، وأحاول أن أتعامل مع مشاعر كل لاعب، والشيء المهم هو أنهم يلعبون بشكل جيد، ونحن نتولى مسؤولية الجزء العاطفي، وهو ما أعتبره أكثر أهمية".

وبسؤاله عن طريقة تصرفه حال مر بنفس مشاكل غرفة ملابس برشلونة، أجاب: "لن أخبركم بالتأكيد، وسأحاول حل المشاكل بشكل طبيعي داخل غرفة الملابس".

Advertisements

وتابع: "المدرب يتابع المران ويرى ما هي المشكلة، ويحاول حلها داخليًا".

وواصل: "ماركوس يورينتي؟ هو ليس ميسي، لكنه واضح ومتواضع للغاية، وعمله في الملعب يمنحنا المزيد من الخيارات، وأهم شيء هو أنه حين يشارك لمدة 20 دقيقة، يبدو وكأن حياته بالكامل تعتمد على هذه المدة".

واختتم: "مع طريقة عمله، نعتقد أنه انسجم معنا، ونأمل أن نضعه في المراكز التي يستطيع مساعدتنا فيها".

يُذكر أن يورينتي مؤخرًا، تواجد في الخط الأمامي لسد العجز الهجومي للروخيبلانكوس.