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رياضة | موعد عودة الجونة للتدريبات

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد عودة الجونة للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الجونة عن موعد عودته للتدريبات الجماعية بعد فترة توقف طويلة استمرت لأكثر من 3 أشهر على خلفية انتشار .

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعلن في الأيام الماضية استئناف التدريبات يوم 20 يونيو الجاري، كما سيعود الممتاز يوم 25 يوليو المقبل.

واطمأن نادي الجونة على جميع اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري بإجراء مسحة ثالثة قبل العودة للتدريبات بحسب الموقع الرسمي للنادي.

واكتملت صفوف الفريق اليوم، الاثنين، بوصول مجموعة اللاعبين من القاهرة إلى الجونة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية.

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