الامارات | ختام البرنامج التدريبي لسباق «بوكاري سوت» غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام البرنامج التدريبي لسباق «بوكاري سوت» غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم غداً فعاليات البرنامج التدريبي للمشاركين في «سباق بوكاري سوت» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة بوكاري سوت اليابانية، الجمعة المقبلة، ويتضمن المنافسة في الجري لمسافتي خمسة و10 كيلومترات.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «يقدم المدرب العالمي ماركو سكيلاتشي الحصة التدريبية الأخيرة في الساعة السادسة من مساء الغد، ضمن البرنامج التدريبي الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي وبوكاري سوت، وتبث عبر حساب مجلس دبي الرياضي على منصة (إنستغرام)، وكانت الحصص التدريبية قد استمرت على مدار شهر كامل قُدمت خلالها نصائح وتدريبات مجانية».

وأضاف: «يغلق باب التسجيل للمشاركة في السباق في الساعة 12 من منتصف الغد، وتتاح المشاركة في السباق لجميع أفراد المجتمع من كل المستويات البدنية والأعمار من داخل الدولة وخارجها، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي».

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