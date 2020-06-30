الامارات | درّاج فريق الإمارات بطل سباق سلوفينيا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز درّاج فريق الإمارات للمحترفين تادي بوجاتشار، بسباق الفردي ضد الساعة للمحترفين ولقب بطولة سلوفينيا الوطنية للدرّاجات الهوائية، متفوقاً على مواطنه بريموز روجليتش من فريق جونبو فيسما الهولندي بفارق تسع ثوان، وذلك بعد صراع مثير من أجل الفوز بالصدارة وتحقيق فوز مهم لفريق الإمارات في أول ظهور له بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر بسبب توقف البطولات الذي فرضه فيروس «كوفيد-19» على الرياضة والرياضيين على مستوى العالم، فيما حقق زميله في الفريق يان بولانك المركز الثالث.
من جهته، قال المدير التنفيذي لفريق الإمارات للدرّاجات الهوائية السويسري ماورو جيناتي، في تصريحات صحافية: «بحصول دراج فريق الإمارات للمحترفين تادي بوجاتشار، على صدارة سباق الفردي ضد الساعة في بطولة سلوفينيا يكون حسم صدارة التصنيف العالمي بعد فوزه الكبير على أقوى المصنفين عالمياً في السباق».
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