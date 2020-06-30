شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يشترط 1.5 مليون دولار للاستغناء عن «وادي».. وارتياح بسبب سلبية «الكورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترط مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى الحصول على مليون ونصف المليون دولار من أجل الموافقة على رحيل مهاجم الفريق الفلسطينى محمود وادى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض للرحيل عن النادى المصرى، ورهن مجلس الإدارة فكرة الاستغناء عن اللاعب بتجميد قرار المحكمة الرياضية الدولية بمنع النادى من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترتى قيد بداية من الانتقالات الشتوية الماضية على إثر أزمة النادى مع مسؤولى نادى الهلال الأبيض السودانى النادى السابق للإيفوارى الشيخ موكورو، كما اشترط مسؤولو المصرى موافقة طارق العشرى على رحيل اللاعب، خاصة أنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى رحيل اللاعب عن المصرى من عدمه.

وفى الإطار ذاته، يبحث طارق العشرى، المدير الفنى، عن حارس مرمى متميز للتعاقد معه لتدعيم مركز حراسة المرمى ليكون بديلا لأحمد مسعود، حارس المرمى الأساسى للفريق، وأحمد عبد الفتاح، الحارس البديل، وأظهرت المباريات التى خاضها الفريق قبل توقف النشاط الكروى حاجة الفريق للتعاقد مع حارس مرمى خصوصا بعدما تسببت أخطاء حراسة المرمى فى خروج المصرى من بطولة الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربى.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق بعدما أظهرت نتيجة المسحة الطبية الأولى الخاصة للكشف عن فيروس كورونا التى خضع لها الجهاز الفنى واللاعبون، حيث جاءت نتيجتها سلبية، كما خضع لاعبو النادى المصرى والجهاز الفنى للفريق البورسعيدى بقيادة طارق العشرى للمسحة الطبية الثانية للكشف عن كورونا،، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى حددها اتحاد الكرة لاستئناف النشاط الرياضى من جديد فى 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف دامت لأكثر من مائة يوم منذ التوقف فى مارس الماضى.