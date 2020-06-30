شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: لن نتنازل عن حلم أفريقيا.. ومتحمسون لعودة الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة من جديد للتدريبات الجماعية مع زملائه على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الشناوي: «الفترة التي ابتعدنا فيها عن التدريبات كانت صعبة للغاية، ولكنها مرت على جميع فرق العالم، وأتمنى أن تعود الأمور إلى الوضع الطبيعي تدريجيًا».

وأضاف: «خلال الفترة الماضية التي سبقت عودتنا للتدريبات الجماعية كنا نتدرب فيها بقوة، ولكن بشكل فردي؛ للحفاظ على لياقتنا البدنية، وكان هناك التزام من جميع اللاعبين بالبرامج التي وضعها الجهاز الفني».

وأشار الشناوي إلى أن التدريبات الأخيرة على ملعب التتش كشفت عن جاهزية اللاعبين للعودة للمباريات بقوة، خاصة بعدما حافظ الجميع على لياقتهم إلى حد كبير في ضوء الالتزام بالتدريبات اليومية والبرامج التي قام الفريق بتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وواصل حارس الأهلي حديثه قائلا: «نخوض التدريبات حاليا بصورة يومية وبشكل قوي جدًا، وسنكون جاهزين لعودة الدوري فور الإعلان رسميًا عن جداول المسابقة».

وأضاف: «مازال لدينا متسع من الوقت لإعلان جاهزيتنا، ولكن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع خلال التدريبات اليومية، في ظل الحماس الذي يتحلى به جميع اللاعبين من أجل العودة بقوة للمباريات».

وأوضح الشناوي أن الفريق يحتاج إلى مباراتين في الدوري على أقصى تقدير لاستعادة «فورمة» المباريات بعد فترة التوقف التي استمرت طوال الشهور الماضية ،و هذا الامر معروف وتمر به كل أندية العالم.

وعن بطولة إفريقيا قال الشناوي: «بالطبع دوري أبطال إفريقيا هدف مهم ورئيسي بالنسبة لنا، ولكن تركيزنا في الوقت الحالي على مسابقة الدوري والعودة للمباريات المحلية مع استعادة لياقة المباريات، والارتقاء بلياقتنا الفنية والبدنية قبل مواجهتي الوداد المغربي في نصف دوري أبطال إفريقيا».

وأضاف حارس الأهلي: «بغض النظر عن النظام الذي سيتم تطبيقه لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا، فنحن جاهزون وبقوة ولدينا طموح كبير ومشروع لاستعادة البطولة الإفريقية هذا الموسم وإهدائها لجماهير الأهلي».

وأكد الشناوي أنه يتمنى استكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا بنفس النظام المعتاد بحيث نخوض مباراتي الذهاب والإياب كما هو معتاد.

وعما يتردد عن إقامة المباريات المتبقية من دوري الابطال في إحدى الدول المحايدة قال الشناوي: «نبقى جاهزين لكل الاحتمالات، ونحترم قرارات الكاف، خاصة أننا نمر بظروف استثنائية صعبة على الجميع، وتعاني منها في كل فرق العالم بسبب جائحة كورونا».

واختتم الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية تخطي هذه المرحلة الصعبة وأن تعود الحياة لطبيعتها مع ضمان الحفاظ على سلامة الجميع .