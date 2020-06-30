شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات مع بلاتر تمتد إلى ميشيل بلاتينى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رسالة عن توسيع التحقيق الجنائى السويسرى مع جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) السابق، ليتضمن أسطورة كرة القدم الفرنسية، ورئيس الاتحاد الأوروبى السابق، ميشيل بلاتينى.

ويعتبر المحققون الفيدراليون الآن بلاتينى مشتبها به، فى التحقيق المتعلق بمدفوعات بقيمة 2 مليون دولار، تلقاها من الاتحاد الدولى لكرة القدم فى 2011. Advertisements ودارت شبهات تتعلق بسوء إدارة وتزوير، من جانب بلاتينى (65 عاما)، الذى كان يرأس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم فى وقت هذه المدفوعات، وأنكر بلاتينى وبلاتر القيام بأى أعمال خاطئة. ويحقق المحققون السويسريون مع بلاتر (84 عاما) منذ 2015، فيما يتعلق بهذه الفضيحة. وأيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فى مارس الماضى، عقوبة الحظر لمدة أربع سنوات، التى انتهت حاليا، والتى وقعتها لجنة الأخلاقيات بالفيفا على بلاتينى فى هذه القضية.

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