شكرا لقرائتكم خبر عن الليجا الأضعف تهديفًا بين الدوريات الكبرى.. والبوندسليجا يتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهرت إحصاءات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى فى موسم 2019-2020، تراجعا كبيرا فى معدلات التهديف بالدورى الإسبانى، حيث تذيل القائمة، التى تصدرها البوندسليجا.

وبعد 31 جولة و310 مباريات، تم تسجيل 769 هدفا فى الليجا، ما يمثل 2.48 هدفا فى المباراة الواحدة، فى متوسط هو الأدنى بين الدوريات الخمسة.

ويقود التصنيف الدورى الألمانى بمعدل 3.19 هدف فى المباراة الواحدة، حيث تم تسجيل 948 فى 297 مباراة بالبوندسليجا حتى الآن، يتبعه الدورى الإيطالى (سيرى آ) بمتوسط 2.93 هدف (791 فى 270 مباراة).

أما الدورى الإنجليزى، فجاء فى المركز الثالث بمتوسط 2.68 هدفا فى اللقاء الواحد، حيث تلقت شباك حراس المرمى فى إنجلترا 831 كرة فى 310 مباريات.

وفى المركز الرابع، حل الدورى الفرنسى، الذى اختتم بالفعل بـ2.52 هدف فى المتوسط لكل مباراة، بواقع 704 أهداف فى 279 مباراة.

وتنعكس هذه الديناميكية أيضا فى قائمة الهدافين، حيث تمتلك البوندسليجا اللاعب الذى سجل أكبر عدد من الأهداف وهو البولندى روبرت ليفاندوفسكى برصيد 33 هدفا.

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وبالنسبة لنجم برشلونة، الأرجنتينى ليونيل ميسى، الهداف الحالى للدورى الإسبانى برصيد 21 هدفا، والفائز 6 مرات بالحذاء الذهبى (منها النسخ الثلاث الأخيرة)، يحتل حاليا المركز السادس فى السباق نحو هذه الجائزة.

متوسط الأهداف لأفضل 5 هدافين فى الدوريات الكبرى:

- البوندسليجا (297 مباراة): ليفاندوفسكى (33)، تيمو فيرنر (26)، جادون سانشو (17)، ووت فيجورست (16)، روين هينينجس (15). المتوسط 21.4 هدف لكل لاعب.

- السيرى آ (270 مباراة): إيموبيلى (27)، كريستيانو رونالدو (22)، لوكاكو (19)، جواو بيدرو (16)، إيليتشيتش (15). المتوسط 19.8 هدف لكل لاعب.

- البريميرليج (310 مباريات): فاردى (19)، صلاح (17)، أوباميانج (17)، أجويرو (16)، دانى إنجز (16). المتوسط 17 هدفا لكل لاعب.

- ليج آ (279 مباراة): مبابى (18)، بن يدر (18)، ديمبيلى (16)، نيمار (13)، أوشيمين (13). المتوسط 15.6 هدف لكل لاعب.

- الليجا (310 مباريات): ميسى (21)، بنزيما (17)، جيرارد مورينو (12)، لويس سواريز (11)، أوكامبوس (11). المتوسط 14.4 هدف لكل لاعب.