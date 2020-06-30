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جوارديولا يقرب كوليبالى من مانشستر سيتى الصيف المقبل

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المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم السنغالى كاليدو كوليبالى، مدافع فريق نابولى الإيطالى، استقر على الانتقال إلى نادى مانشستر سيتى الإنجليزى فى الموسم المقبل، من أجل العمل مع المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، رغم العروض العديدة التى تلقاها فى الفترة الأخيرة أبرزها من مانشستر يونايتد وليفربول.

وتشير التقارير إلى أن وصيف الدورى الإنجليزى بات قريبًا من التعاقد مع اللاعب صاحب الـ29 عامًا مقابل 80 مليون يورو أو ما يعادل 72.5 مليون جنيه إسترلينى، حيث يرغب النادى السماوى فى استعادة لقب البريميرليج من جديد، بعد أن ذهب هذا الموسم من مدينة مانشستر إلى .

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وذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية، أن اللاعب وافق بالفعل على عرض مانشستر سيتى، ويرجع السبب الرئيسى فى قبوله للعرض، هو أن الإسبانى بيب جوارديولا يتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث يعتبرها اللاعب السنغالى فرصة عظيمة له من أجل التعلم من المدرب الشهير.

وساعد مدرب السابق فى تطوير بعض من أفضل مدافعى العالم خلال مسيرته، على غرار جيرارد بيكيه وفينسنت كومبانى وكذلك جيروم بواتينج وإيمريك لابورت.

وتراجع نادى نابولى عن تحديد سعر كوليبالى من 90 مليون جنيه إسترلينى إلى 70 مليون استرلينى فقط، وذلك بناء على رغبة اللاعب الذى يرغب فى الرحيل الصيف الجارى.

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