شكرا لقرائتكم خبر عن فليك يرفض رحيل الكانتارا عن البايرن بعد مفاوضات «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض هانزى فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى، رحيل نجم وسط الفريق الإسبانى تياجو ألكانتارا فى الصيف، رغم التقارير التى تحدثت عن إمكانية انتقال اللاعب إلى ليفربول الإنجليزى، وذلك رغم أن اللاعب لم يعط الموافقة على تجديد تعاقده حتى الآن.

وينتهى عقد تياجو مع بايرن فى عام 2021، وبينما مدد النادى عقود عدد من النجوم على غرار توماس مولر ومانويل نوير، فشلوا حتى الآن فى إقناع الإسبانى بالتجديد.

وقال فليك: «لا توجد أخبار عن العقد، نتحدث دائمًا كل يوم تقريبًا، ولكن لا توجد أخبار، أراه كل يوم فى التدريبات، عندما تراه فى الملعب والتدريب، ترى جودته غير العادية فى حيازة الكرة».

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أضاف: «بالنسبة لى، لا يوجد رأيان حول جودة تياجو، إنه يعطى الفريق شيئًا إضافيًا، إنه لاعب استثنائى يمنح الفريق شيئًا معينًا، هذا رأيى ولا يوجد رأى آخر».

ويعانى اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا فى الوقت الحالى من الإصابة فى الفخذ والتى تبعده عن المشاركة مع الفريق، فى حين يعتمد فليك على الثنائى جوشوا كيميتش وليون جوريتزكا فى وسط الملعب.

وعن إمكانية ضم المغربى أشرف حكيمى، لاعب ريال مدريد والمعار إلى بوروسيا دورتموند قال: «إنه حاليا لديه عقد فى دورتموند وأعتقد أنه لا يزال ينتمى إلى ريال مدريد، لذلك، لا داعى للقلق بشأنه، إنه أمر صعب للغاية فى الوقت الحالى».

وأضاف: المدير الرياضى للنادى حسن صالح حميدزيتش، يستمع لنا جيدًا، لدى ثقة كاملة بأننا سنكون فريقا جيدا للموسم الجديد.