شكرا لقرائتكم خبر عن «كوكا» يتوج بالدورى اليوناني مع أوليمبياكوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج أحمد حسن كوكا، لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم بالدورى اليونانى مع أولمبياكوس بلقب الدورى اليونانى، الذى حسم أمس الاثنين، بينما سجل المهاجم المصرى هدفين فى الموسم الحالى، وبات كوكا ثانى لاعب مصرى يحصل على لقب الدورى المحلى فى أوروبا هذا الموسم بعد تتويج محمد صلاح بلقب الدورى الإنجليزى مع ليفربول، وهو اللقب الثانى فى مشوار كوكا بعد تتويجه بلقب كأس البرتغال عام 2016 مع فريق سبورتينج براجا، وسبق أن حصد اللاعبون المصريون عدة دوريات أوروبية على رأسهم صلاح، الذى توج بلقب الدورى الإنجليزى مع ليفربول وتشيلسى، بجانب لقب الدورى السويسرى مع بازل، برفقة مواطنه محمد الننى، وتوج محمد زيدان بلقب الدورى الألمانى مع بوروسيا دورتموند. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 65,188

تعافي 17,539

وفيات 2,789

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «كوكا» يتوج بالدورى اليوناني مع أوليمبياكوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.