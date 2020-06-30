شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب 200 ألف دولار لرحيل «ماهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل النادى الأهلى عن توصل إدارة النادى لاتفاق نهائى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، لتجديد عقده بعد ماراثون طويل من المفاوضات قادته الإدارة لإقناع المدرب بالاستمرار فى قيادة الفريق.

ووفقا لمصدر مطلع، فإن فايلر سيحصل وجهازه المعاون على 300 الف دولار شهرياً، ويُبقى فايلر على جهازه المعاون بالكامل والمكون من توماس بينجيللى مدرب أحمال، ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى، ديفيد سيزا مدربا عاما، سامى قمصان مدربا مساعدا، وحصل محامى المدرب على النسخ النهائية للعقد وسيقوم بمراجعتها معه عقب عودته من سويسرا خلال الساعات المقبلة قبل الجلوس مع المسؤولين فى النادى للتوقيع وغلق الملف، الذى شهد حالة من الشد والجذب بين الطرفين بخصوص الاتفاق على تفاصيل العقد، فيما تكثف لجنة التعاقدات من مساعيها مع وليد أزارو، لاعب الفريق المعار، إلى الاتفاق السعودى لإقناعه بتجديد عقده قبل السماح له بالاستمرار فى الإعارة الخارجية سواء مع النادى السعودى أو الانتقال الى ناد آخر.

من ناحية أخرى، طلبت إدارة النادى 200 ألف دولار للموافقة على انتقال ناصر ماهر لاعب الأهلى المعار لصفوف سموحة، إلى ناسيونال ماديرا البرتغالى الفترة المقبلة.

وتنتظر إدارة الأحمر رد النادى البرتغالى على الشروط المالية من أجل إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب رحب بخوض تجربة الاحتراف فى البرتغال.

فى شأن آخر، واصل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى تدريباته على مجموعتين، وذلك تمهيداً لاستئناف الدورى من جديد خلال المرحلة المقبلة، وضمت المجموعة الأولى من لاعبى الفريق التى خاضت المران كلاً من: وليد سليمان ومحمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم، وجيرالدو وأليو بادجى وأليو ديانج وأيمن أشرف، وشادى رضوان ومصطفى شوبير وعلى معلول ومحمد فخرى وحمدى فتحى ومحمود كهربا ومحمد محمود.

وواصل الثنائى حمدى فتحى ومحمد محمود تنفيذ تدريباتهما التأهيلية على هامش المران بعدما قطعا شوطا كبيرا فى طريق إعلان جاهزيتهما للمرحلة المقبلة.

وكان حمدى فتحى يعانى من الإصابة فى غضروف الركبة، بينما أجرى محمد محمود جراحة فى الرباط الصليبى، وخصص ديفيد سيزا، المدرب العام للفريق فقرة للتصويبات فى مران المجموعة الأولى، فى الوقت الذى خاض فيه ثنائى حراسة المرمى محمد الشناوى ومصطفى شوبير تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وحرص سيزا على قيادة اللاعبين فى تقسيمة استمرت لمدة ثلاثين دقيقة عقب انتهاء المران البدنى الذى استغرق قرابة نصف ساعة.

وعقد ديفيد سيزا جلسة مع محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، فى نهاية مران المجموعة الأولى للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة، وذلك فى نهاية التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى للمجموعة الأولى.

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من ناحية أخرى، خاضت المجموعة الثانية للاعبى الفريق التدريبات فى العاشرة والنصف من صباح أمس، وحرص سيزا خلال المران على تخصيص فقرة فنية للتدريب على الكرات العرضية من مختلف زوايا الملعب.

وأجرى المدرب العام تقسيمة قوية فى نهاية مران المجموعة الثانية شارك فيها الجميع وتخللها توجيه بعض التعليمات الفنية للاعبين.

وضمت المجموعة الثانية من لاعبى الأهلى كلا من: رمضان صبحى ومروان محسن وشريف إكرامى وعمرو السولية، وأحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى وعلى لطفى وجونيور أجايى، ومحمود متولى ومحمود وحيد، ومحمد شكرى وعربى بدر.