شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب قرارات «كاف» لحسم موعد التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب مسؤولو الزمالك قرارات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، التي ستعقد اليوم الثلاثاء اجتماعًا مهما لبحث مصير مسابقة الأندية لهذا الموسم، إضافة إلى بطولة أمم إفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت منافسات كرة القدم على صعيد القارة السمراء بالكامل، باستثناء بوروندى، منذ مارس الماضى بسبب «كوفيد-19»، وشملت التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، منافسات مسابقتى الأندية، دورى الأبطال وكأس الكونفدرالية.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن اللجنة التنفيذية تعقد «اجتماعاً بالفيديو اليوم الثلاثاء في العاشرة صباحًا، وذلك لمناقشة آثار وباء كوفيد- 19 على كرة القدم الإفريقية والأمور المتعلقة به»، لبحث استكمال المنافسات القارية، يليه مؤتمر صحفى بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021 والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين، كما أدرج الاتحاد على جدول أعماله، «استئناف مسابقات الأندية لموسم 2019-2020»، والمصادقة على إجراءات مالية ستتخذ في ظل أزمة فيروس كورونا، وتثبيت باه في منصب الأمين العام، خلفًا للمغربى معاذ حجى.

وطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، من معاونيه متابعة أخبار اجتماعات الاتحاد الإفريقى «كاف» لمعرفة قرارات ومواعيد مباراتى الدور قبل النهائى في دورى أبطال إفريقيا والتى سيواجه خلالها الزمالك نظيره الرجاء المغربى، حيث يرغب كارتيرون في متابعة القرار الرسمى للبدء في تحديد موعد بداية التدريبات والاستعداد للمباراة خاصة أن الأنباء التي انتشرت مؤخرا تؤكدا أن المباراتين ستقامان في سبتمبر المقبل.

وفى شأن مختلف، أجرى كارتيرون اتصالا هاتفيا بمحمد عواد حارس مرمى الفريق اطمأن خلاله على صحة اللاعب الذي أعلن تعرضه لإصابة بفيروس كورونا مؤخرا، كما تابع كارتيرون الحالة الصحية للاعب من خلال الجهاز الطبى للفريق والذى أكد للمدير الفنى الفرنسى تحسن حالة محمد عواد.

ويواصل محمد عواد، حارس الزمالك، الخضوع لبروتوكول العلاج في المنزل تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة محمد أسامة، بعد إعلان الحارس إصابته بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، ليفاجأ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض لذا التزم بالتواجد في المنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج في المنزل.

من ناحية أخرى، أنهى مسؤولو القلعة البيضاء، التعاقد مع صفقة خامسة، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث كان سبق وأعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، إتمام التعاقد مع أربعة لاعبين لتدعيم الصفوف، رافضًا الإعلان عن أسمائهم في الوقت الحالى، لكن أرى بابل لاعب أول أغسطس الانجولى أعلن عن توقيعه للقلعة البيضاء، وانتشرت تقارير تونسية عن اتفاق الزمالك مع حمزة المثلوثى، لاعب الصفاقسى التونسى، وتوقيع اللاعب على العقود إليكترونيا.

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وأعلن رئيس الزمالك عن نجاحه في إبرام صفقة خامسة للفريق، مؤكدا أن الصفقة من العيار الثقيل ويحلم بها أنصار الزمالك، خاصة أن اللاعب يعتبر مفاجأة كونه اسما كبيرا في عالم كرة القدم.

من جهة ثانية، عقد مرتضى منصور جلسة مع أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة.